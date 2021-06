Arriva una spettacolare eclissi anulare di Sole. Ecco come ammirarla

Giovedì 10 giugno, a pochi giorni dal solstizio d’estate, che quest’anno cade il 21 giugno, si verificherà uno degli spettacoli astronomici più affascinanti di sempre: un'eclissi anulare di Sole. Peccato che in Italia dovremmo accontentarci di un misero 5 per cento in Valle d’Aosta, 0 per cento da Perugia in giù… o invece che stare col naso all’insù, meglio seguire l’evento in streaming. Il fenomeno infatti sarà ben visibile solo nella zona dell'Artico e in alcune regioni di Canada, Groenlandia e Russia. Qui l’anello di fuoco sarà visibile perfettamente. Alle nostre latitudini bisognerà avere pazienza fino al 2027 per assistere a un'eclissi totale di Sole.

L'Unione Astrofili Italiani (UAI) segnala che l'eclissi parziale in Italia sarà visibile a nord della latitudine 42.4° N lungo la costa tirrenica e a nord di quella 43.2° N per la costa affacciata sul Mar Adriatico. Nelle città settentrionali come Milano l'eclissi parziale di Sole inizierà poco dopo le 11:30 e raggiungerà il suo massimo alle 12:18 (oscuramento del disco solare del 3,5 per cento), per poi terminare attorno alle 13:05. A Venezia lo spettacolo astronomico avrà inizio alle 11:48 e terminerà alle 13:05, con il massimo previsto alle 12:25, mentre a Firenze inizierà alle 11:52 e terminerà alle 12:49, con massimo atteso per le 12:20.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming, a partire dalle ore 11:00 di giovedì 10 giugno, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dell’UAI.

(Foto Getty Images)