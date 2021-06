5 giugno: Giornata Mondiale dell'Ambiente

IL 5 giugno si celebra la Giornata Mondiale dell’Ambiente, istituita dalla Assemblea Generale dell’ONU nel 1972 in memoria della Conferenza sull’Ambiente di Stoccolma, che portò al Programma Ambiente delle Nazioni Unite.

Il tema del 2021 è “Ripristino degli Ecosistemi”. Per questo le Nazioni Unite hanno lanciato fino al 2030 il “Decennio per il Ripristino dell’Ecosistema” per far rinascere ecosistemi degradati o distrutti: foreste, terre coltivate, oceani. Tre sono le vie indicate per raggiungere l'obiettivo: agire (pulendo le sponde dei corsi d'acqua, i parchi o le aree naturali, piantando alberi indigeni in città e nei propri giardini); prendere decisioni intelligenti (sostenere le azioni ecologiche, acquistare prodotti sostenibili); alzare la voce (portare all'attenzione generale i temi di natura green).

Ciascuno di noi può fare qualcosa per l'ambiente ogni giorno, e non solo il 5 giugno, seguendo anche questi 7 passi:

1 - Ridurre gli sprechi

2 - Mangiare bio

3 - Praticare la raccolta differenziata

4 - Smaltire correttamente i rifiuti elettronici

5 - Coltivare l’orto

6 -Usare la bicicletta per andare al lavoro

7- Praticare il risparmio energetico

(Foto Getty Images)

.