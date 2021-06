Per il Segnalibro, domenica parliamo di stelle

Voi ne capite di stelle? Non stiamo parlando di costellazioni dello zodiaco, ma di studiare l’universo e i suoi misteri da un punto di vista scientifico. Noi lo faremo intervistando Elvina Ercoli Finzi.

Doppia laurea con lode al Politecnico, dottorato di ricerca in Ingegneria nucleare, che ha scritto a 4 mani con la madre Amalia Ercole Finzi prima laureata in Ingegneria d'Italia, ingegnere aerospaziale e ricercatrice italiana, il libro “Oltre le stelle più lontane” pubblicato da Mondadori

Diciamo che madre e figlia condividono la stessa passione ed è un piacere sapere che ci sono delle eccellenze in questo campo un tempo considerato esclusivo appannaggio degli uomini.

Un libro sia per adulti che per ragazzi, molto educativo che andrebbe letto anche nelle scuole per incentivare soprattutto le ragazze ad abbracciare le professioni più tecnologiche e scientifiche.

Nel libro infatti si parla di sviluppare fiducia nelle proprie capacità anche per migliorare la propria autostima.

Vi aspettiamo allora tra le stelle domenica 6 maggio, sempre alle 12.00 e sempre su Radio Monte Carlo