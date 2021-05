Carla Fracci: un film racconterà la sua storia

Carla Fracci e Alessandra Mastronardi si sono prese per mano, durante le riprese di "Carla". Non vediamo l'ora di vedere il risultato. "Sembrava fragile, ma aveva una perseveranza e una determinazione uniche” ha detto l'attrice romana, ricordando la regina della danza, mancata a 84 anni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Mastronardi (@lamastronardi)

Il film, diretto da Emanuele Imbucci, vedrà al fianco di Alessandra, nelle vesti della ‘prima ballerina assoluta’ (come la definì il New York Times nel 1981), Stefano Rossi Giordani nei panni del marito, Beppe Menegatti (famoso regista teatrale). Si sposarono nel 1964 ed ebbero un figlio: Francesco, oggi architetto e professore al Politecnico di Milano.

Un biopic dedicato a una leggenda a cui la stessa Carla aveva collaborato, come dimostra una foto in bianco e nero dal set allestito a Orvieto e alla Scala: postata dalla Mastronardi su Instagram, per ricordare la ‘dolce signora della danza’ nel giorno della sua scomparsa.

"Spero che il film possa renderle omaggio nel migliore dei modi, è stata un’artista straordinaria -così la produttrice della pellicola, Gloria Giorgianni- ha visto poco ma le stava piacendo, aveva letto la sceneggiatura ed era tenuta informata su tutto: volevo farglielo vedere finito, ma purtroppo non è stato possibile“.

Il film, ispirato all’autobiografia dell’étoile "Passo dopo passo - La mia storia", parte dal racconto di Carla bambina nell’immediato dopoguerra, poi adolescente e giovane donna nella Milano degli anni Sessanta: seguendone l’ascesa e il successo mondiale. "Mi disse che le sarebbe piaciuta un’interpretazione testimonianza della fierezza e della forza con cui ha affrontato la vita" e Alessandra ha fatto di tutto per mantenere quella promessa.