Sul Segnalibro domenica andremo alla ricerca della felicità

La felicità è il tema del secolo, anche perché in questi anni pandemici non ne abbiamo avuta tanta. In molti però hanno iniziato una ricerca spirituale e tra questi c’è anche il cantante Simone Cristicchi che ha creato un documentario per trovare una risposta al che cosa sia la felicità, ma anche un libro dal titolo intrigante "HappyNext, Alla ricerca della felicità" pubblicato da La nave di Teseo.

In questo libro, parte di un progetto più ampio, che comprende anche uno spettacolo teatrale dal titolo omonimo e appunto il film documentario, si cerca di provare a spiegare cosa la felicità rappresenti.

Simone Cristicchi l’ha sperimentata in una sorta di stato di illuminazione durato ben tre giorni di cui ci racconta nel libro. Il cantante attraverso la filosofia, la meditazione e la fede ci parla della bellezza e del senso della vita, ma ci parla anche di musica e ci racconta storie. Il suo percorso si snoda attraverso 7 parole chiave: attenzione, lentezza, umiltà, cambiamento, memoria, talento e noi.

