Roberto Bolle ricorda Carla Fracci con parole meravigliose

La scomparsa di Carla Fracci ha addolorato l'Italia tutta e il mondo dello spettacolo internazionale. La Fracci è stata una vera regina della danza e mancherà immensamente a tutti quanti amano l'arte e la bellezza. Tra loro naturalmente, c'è anche Roberto Bolle. Che ha ricordato la grande ballerina con toccanti parole sulla sua pagina Instagram:

«Buon viaggio Carla.

Grazie per aver ispirato generazioni di ballerini e ballerine, per aver portato la danza italiana ai vertici della danza mondiale, e averla fatta entrare nelle case e nei cuori di milioni di italiani che mai si sarebbero avvicinati a quest’arte. Grazie per la dedizione, la passione, gli insegnamenti. Ci mancherai….».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberto Bolle (@robertobolle)

Bolle ha anche raccontato, in un'intervista al Corriere della Sera, cosa ha rappresentato per la sua carriera e la sua vita la lezione di Carla Fracci: «Non avrei mai fatto quello che ho fatto nella mia carriera se Carla Fracci non avesse aperto le strade prima di me. Io più di altri le sono grato. La sua perdita è un grande dolore»

Embed from Getty Images

Il ballerino ha ricordato quando per la prima volta danzò con Carla: «Io terrorizzato, più ancora che per il mio debutto nel ruolo, per il fatto di dover ballare con l’icona della danza come lei. Avevo un timore reverenziale unito all’agitazione all’idea di sbagliare qualcosa: non tanto i miei passi, ma piuttosto non tenerla bene, non sostenerla abbastanza... Sicuramente sapeva benissimo la sua importanza. Ma nonostante fosse un mito mi ha aiutato moltissimo, non mi ha messo mai a disagio o in una posizione difficile: mi ha sempre supportato. Negli anni il nostro rapporto si è consolidato sempre più, diventando anche molto affettuoso. Vederla era sempre un piacere; l’ultima volta lo scorso febbraio».

E ha concluso affermando cosa facesse della Fracci un'artista speciale: «Il carisma. Quella luce in più che hai quando sei sul palcoscenico. Carla ce l’aveva: una forza, un’energia che altre ballerine altrettanto brave o anche più brave non avevano. Sapeva stare sul palco e come lei pochissime altre al mondo. Inoltre, mi ha sempre colpito come ha gestito sua carriera».

(foto Getty Images)