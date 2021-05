Boris Johnson sconsiglia ai britannici le vacanze nel nostro paese. Ma forse si sposerà proprio in Italia!

Il premier britannico sposerà la fidanzata a luglio, forse in Italia. L'indiscrezione arriva dal tabloid The Sun, secondo cui Boris Johnson ha fornito una data a familiari e amici.

Il primo ministro e la sua Carrie Symonds - la prima coppia non sposata ad abitare a Downing Street - sono fidanzati da fine 2019, ma avevano sospeso i loro piani di matrimonio. A 55 anni, per lui sarà il terzo matrimonio, per lei - 33 anni - il primo.

La location scelta potrebbe essere la residenza di Johnson nel Buckinghamshire, oppure in un parco-safari del Kent. Ma ci sono voci di un matrimonio in Italia, dove la fidanzata di Johnson trascorre spesso vacanze e dove ha parenti. Una meta che discorda rispetto alla raccomandazione di qualche giorno fa, alla popolazione britannica, in cui il capo dell’esecutivo di Londra sconsigliava viaggi nel Belpaese.