Naomi Campbell a 51 anni è mamma per la prima volta

Naomi Campbell mamma per la prima volta, a 51 anni. La Venere Nera ha annunciato l'arrivo di sua figlia sui social, scrivendo: "Non c'è amore più grande" a commento di una foto della sua mano che tiene i piedini della bimba. La top model non ha aggiunto altri dettagli, compreso il nome della neonata. Nel 2016, in un'intervista al Sunday Times, confessò il suo desiderio di maternità rivelando che le sarebbe piaciuto anche da single. La modella non è mai stata sposata e l'ultimo flirt conosciuto risale al 2019, con Liam James Payne degli One Direction.

Doveva essere tra le presentatrici dell’ultimo Festival di Sanremo. Ma diede forfait all’ultimo, adducendo come motivo le difficoltà di viaggiare ai tempi del Covid. Le ultime foto di agenzia sono quelle scattate durante la sfilata di Michael Kors, a New York.

Naomi Campbell è nata a Londra il 22 maggio 1070. Cresciuta dalla madre ballerina di origini giamaicane, Valerie Morris, a 16 anni già sfilava. Non ha mai incontrato il padre. Il presidente sudafricano e Nobel per la pace, Nelson Mandela, la nominò ‘mia nipotina ad honorem’.

A 20 anni era nel ristrettissimo club delle super top model. Oggi ha un patrimonio di circa 60 milioni di dollari, secondo Forbes. Da bambina passò con la madre qualche anno a Roma. E tra i suoi amori celebri c’è un italiano: Flavio Briatore. Prima, il bassista degli U2 Adam Clayton. Tra i successivi, il miliardario russo Vladimir Doronin, quello con cui ha condiviso alcuni dei suoi più stellari birthday party di Cannes.

Il ritratto finale lo completano gli scandali. Le accuse di schiavismo (e violenza fisica) delle donne delle pulizie, la dipendenza da alcol e cocaina, le cause contro i tabloid ben prima di Meghan Markle. A bilanciare il tutto, le tante iniziative contro il razzismo e la povertà in Africa, ma anche Diversity Coalition, la campagna perché le modelle nere abbiano la stessa possibilità delle bianche di accedere alla professione.

(Foto Getty Images)