Il Segnalibro ci introduce al genio femminile nella storia

Ci sono donne che hanno cambiato la storia, donne appartenenti ad un’epoca che oggi ci appare lontanissima. Un periodo in cui ferveva il genio femminile, non riconosciuto dagli uomini e per emergere ci voleva tenacia e grande determinazione. Parleremo di queste donne con Paola Calvetti, giornalista, scrittrice, sceneggiatrice, autrice di questo nuovo saggio dal titolo "Le Rivali", pubblicato da Mondadori.

Con eleganza e ironia, ma anche un pizzico di ammirazione, l’autrice intreccia le biografie di cinque coppie di pioniere in vari campi. Tutte donne del 900 dall’intuito visionario, che hanno saputo trasformare la loro rivalità in un’opportunità per migliorarsi, diventando fonti d’ispirazione per le donne di tutto il mondo.

Tra le rivali ci sono attrici di teatro come Eleonora Duse e Sara Bernhardt; rivoluzionarie della moda come Coco Chanel ed Elsa Schiaparelli; imprenditrici della bellezza, come Helena Rubinstein ed Elizabeth Arden e ci sono anche Joan Fontaine e Olivia de Havilland sorelle in corsa per l’Oscar. Una rivalità tra donne mai nascosta, a volte esibita. Una biografia a più livelli che appassiona e intriga.

Vi aspettiamo su RMC alle 12.00, con il Segnalibro, non mancate