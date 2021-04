29 aprile: Giornata Internazionale della Danza

Il 29 aprile si celebra la Giornata Internazionale della Danza, istituita nel 1982 (dal Comitato Internazionale della Danza – C.I.D. dell'Istituto Internazionale del Teatro ITI-UNESCO) per commemorare la nascita di Jean-Georges Noverre (1727-1810), il creatore del balletto moderno.

Per ricordare l'evento un celebre ballerino ogni anno invia un messaggio ufficiale. Quest'anno il ballerino prescelto è il celebre danzatore tedesco Friedmann Vogel, eletto due volte "Dancer of the Year".

Questo il suo messaggio: «Tutto inizia con il movimento - un istinto che abbiamo tutti - e la danza è un movimento raffinato per comunicare. Per quanto la tecnica impeccabile sia importante e impressionante, è in definitiva ciò che il ballerino esprime all'interno del movimento che è l'essenza. Come ballerini, siamo costantemente in movimento, aspirando a creare questi momenti indimenticabili. Indipendentemente dal genere di danza, è ciò che ogni ballerino si sforza di ottenere.

Quindi, quando all'improvviso, non ci è più permesso di esibirci, con i teatri chiusi ed i festival cancellati, i nostri mondi si fermano. Nessun contatto fisico. Niente spettacoli. Nessun pubblico. Mai nella storia recente la comunità della danza è stata così sfidata collettivamente a rimanere motivata, a trovare la nostra ragion d'essere.

Tuttavia, è proprio quando qualcosa di prezioso ci viene portato via che apprezziamo veramente quanto sia vitale ciò che facciamo e quanto la danza significhi per la società in generale. I ballerini sono spesso celebrati per la loro abilità fisica, quando in realtà siamo sostenuti ancora di più dalla nostra forza mentale.

Credo che sia questa combinazione unica di agilità fisica e psicologica che ci aiuterà a superare, reinventarci per continuare a ballare e continuare a ispirarci».

Per celebrare questa Giornata, vi suggeriamo anche tre splendide canzoni dalla nostra playlist.

Sting - When We Dance

David Bowie - Let's Dance

Michael Bublé - Save The Last Dance For Me

(foto Getty Images)