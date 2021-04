Per il Segnalibro, la Regina Elisabetta come nessuno ve l’ha mai raccontata

Abbiamo letto tanto su Elisabetta, ma nessuno ci aveva mai fatto entrare dalla porta principale del suo regno per scoprire la sua storia, i suoi sogni, il suo vissuto da bambina.

Per noi lo ha fatto Eva Grippa giornalista e Royal Watcher prima per passione e poi per professione.

L’autrice ci ha portato per mano e con grazia nelle stanze e nei ricordi della regina con un libro delizioso dal titolo "Elisabetta e le altre", pubblicato da De Agostini. La scrittrice ricostruisce il vissuto di Elisabetta II attraverso gli occhi di 10 donne che le sono state accanto nella vita. Dall’istitutrice di Elisabeth, Marion Crawford che la futura regina da piccola chiamò Crawfie, alla sorella Margaret.

Dalla figlia Anne a Kate, ma si parla anche di Camilla e di Sarah Ferguson per finire con Meghan Markle, la donna a cui lei ha dato subito fiducia e che forse l’ha delusa di più. Ricordiamo che Elisabetta, che da piccola veniva chiamata Lilibeth, ha compiuto questa settimana 95 anni, ma in solitudine perché il suo amato Principe Filippo l’ha lasciata sola a regnare e lei dopo 4 giorni di lutto si è già messa al lavoro.

Lunga vita alla regina e restate a celebrarla con noi con Il Segnalibro, sempre domenica alle 12.00. Ovviamente su Radio Monte Carlo