Anche Bellagio tra i borghi digitali d'Italia

Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno e bla bla bla… Così iniziano “I promessi sposi” di Alessandro Manzoni. Il ramo di cui si parla è quello di Lecco, poi c’è quell’altro ramo, quello di Como.

Poi c’è Bellagio, un bellissimo borgo che si trova proprio nel punto in cui il Lario si divide. Una località normalmente presa d’assalto dai turisti di ogni continente, ma quelli che viviamo non sono tempi e normali e la pandemia ha messo uno stop ai viaggi che sta colpendo duramente l’economia locale.

Bellagio però non sta ferma e prova a metterci una pezza: il comune lombardo ha dato via a una collaborazione con Confcommercio e con eBay grazie alla quale i negozianti potranno aprire la loro vetrina virtuale sul web e raggiungere così decine di milioni di potenziali clienti di ogni dove.

La località diventa così il sesto “borgo digitale” d’Italia dopo Ruvo di Puglia, Assisi, Riva del Garda più Arco, San Giovanni in Fiore e Caorle. L’accordo prevede che tutte le aziende che aderiscono all’iniziativa potranno aderire a un corso di formazione completamente gratuito ed essere ospitati gratuitamente – almeno per un anno – in una vetrina speciffca sul colosso di vendite on line eBay che ricreerà digitalmente la località lariana