23 aprile: si festeggia la Giornata del Libro

Nato nel 1995, evento annuale organizzato dall’Unesco, il World Book Day è la più grande festa mondiale della lettura.

I suoi scopi: migliorare l’alfabetizzazione, insegnare il rispetto per i libri, fare appassionare i bambini alla lettura. Nei Paesi anglosassoni si festeggia il primo giovedì di marzo. In molti altri, Italia compresa, il 23 aprile. E nel periodo fra 26 febbraio e 30 aprile, denominato World Book Day Period, vengono organizzati eventi ad hoc per celebrare l’occasione.

L’idea nasce in Catalogna dove, nel giorno di San Giorgio, una rosa viene tradizionalmente data a una donna: come dono, per ogni libro ricevuto. Il 23 aprile è una data cult per la letteratura. Vi passarono a miglior vita: Shakespeare e Miguel de Cervantes. Vi nacquero: Druon, Nabokov, Manuel Majia Vallejo, Laxness e lo stesso Shakespeare.

Per festeggiare il World Book Day, si possono organizzare molte iniziative: fiere, letture animate, letture condivise, scambi librari, laboratori. A noi piace segnalare l’obiettivo perseguito nei luoghi dove l’iniziativa è nata. Nel Regno Unito e in Eire, si distribuiscono gratuitamente libri a scuola. Ma spesso i bambini portano in classe il loro libro preferito, e si travestono da protagonista.

E anche se non vi travestite, ma volate semplicemente con la fantasia…buona lettura a tutti!

In foto (Getty Images) la meravigliosa biblioteca Starfield COEX Library di Seoul