Cosa vuol dire fare il medico oggi?

I medici in questi anni di pandemia sono stati dei supereroi. Alcuni per salvare gli altri dal Covid19 ci hanno rimesso la vita.

Essere un medico è quindi una missione? Ne parleremo con Paolo Nucci, professore ordinario di Oftalmologia all’Università di Milano e autore di un libro pubblicato da Piemme dal titolo provocatorio “Perché (non) fare il medico", anche se quel non è messo tra parentesi.

Il libro si concentra su tutto l’iter che si fa per scegliere questa professione. Dalle motivazioni alle fonti di preoccupazione, di soddisfazione e anche le responsabilità. Si parla anche su come si diventa medici, su come si investe poco sulla ricerca in Italia. Un testo accessibile anche allo studente di medicina come allo specializzando, ai professionisti, ai docenti di medicina, ma anche ai pazienti. Una sorta di vademecum su come affrontare questa professione a 360 gradi. Senza sconti e senza mezze verità.

Vi aspettiamo quindi su Radio Monte Carlo domenica alle 12.00 per parlare di questa professione unica e insostituibile.