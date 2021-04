Tornare o viaggiare o trovare l'amore? Ecco cosa preferiscono gli italiani

Tornare a viaggiare dopo la pandemia è più importante del fare carriera, ma anche di trovare il primo amore: lo rivela una ricerca di Booking.com, su oltre 28.000 viaggiatori in 28 Paesi. Il 66% degli intervistati (il 72% degli Italiani) pensa di avere maggiori possibilità nel 2021 grazie ai vaccini.

Grande è la fiducia nelle immunizzazioni: il 59% (il 57% degli Italiani) non vuole espatriare finché non sarà vaccinato. Oltre la metà di chi ha risposto, andrà solo nelle nazioni che hanno predisposto piani di profilassi.

Qualche esitazione resta: il 41% si dice scettico sul fatto che l’antidoto al Covid possa contribuire a rendere i viaggi più sicuri.

Le risposte hanno anche evidenziato un disagio profondo: il 48% (il 55% degli Italiani) ha avvertito un impatto negativo sulla propria salute mentale, legato allo stop forzato.

Lo stare rinchiuso, per lo meno, è servito a qualcosa: il 53% ha sfruttato il tempo passato a casa, per organizzare i viaggi futuri; il 45% ha accumulato più giorni di ferie, pronti all’utilizzo per le partenze prossime venture.

Ma le opportunità che si schiudono per quest’anno, non inducono alla frenesia: dopo un periodo estenuante, solo il 6% (7% degli italiani) prenoterà un viaggio veramente attivo; il 5% darà priorità alle vacanze cittadine. Insomma, avanti adagio: sarà un ritorno a tappe, verso la condizione di turista pre-coronavirus.

(Foto Pixabay)