La villa de Il Padrino è in vendita. Con lo sconto

Torna sul mercato la storica villa di Los Angeles che ha ospitato le riprese de "Il padrino" nel 1972. Rispetto al prezzo iniziale di 195 milioni di dollari, fissato nel 2016, l'immobile ora è in vendita a 89,75 milioni. Scontato dunque di ben 105 milioni. Un tempo appartenuta al magnate dei media William Randolph Hearst, la proprietà nota un tempo come "the Beverly House" è stata poi ribattezzata "the Hearst Estate".



Costretto a vendere è l'imprenditore e investitore immobiliare Leonard Ross, dopo aver dichiarato bancarotta a seguito di una petizione di Fortress Investment Group, secondo cui si sarebbe indebitato per oltre 52 milioni in interessi e tasse non pagate.



Nel dettaglio la mega villa di Beverly Hills costruita nel 1927, è grande quasi 3 mila metri quadri e si sviluppa su un terreno di 3.5 acri. Usata in varie sequenze de "Il padrino" come dimora di Jack Woltz, produttore cinematografico che fa l'errore di invischiarsi con la famiglia Corleone, nel 2013 venne anche affittata per 600.000 dollari al mese. Recentemente invece le immagini del celebre immobile sono state scelte da Rihanna per il suo visual album "Black Is King".

(Foto Getty Images)