Alberto Angela e la sua bellissima riflessione sull'età

Albero Angela ha festeggiato l'8 aprile i suoi 59 anni e ha voluto ringraziare i fan per i tanti auguri ricevuti con un bellissimo post sulla sua pagina Facebook.

Angela ha così scritto delle frasi che fanno davvero riflettere, sul tempo che passa, sull'età e sulla saggezza che (forse) si dovrebbe acquisire col volgere degli anni. E si è anche mostrato, oltre che profondo, davvero spiritoso.

Ecco le sue parole:

«Carissimi,

mi ha molto sorpreso ed emozionato vedere quanti messaggi avete diffuso in rete attraverso post e tweet per augurarmi il buon compleanno... Il vostro affetto mi ha davvero commosso. Non finirò mai di ringraziarvi per la stima e la fiducia che riponete in me, nel mio lavoro e anche nella meravigliosa squadra che mi affianca.

Si dice che gli anni siano quelli che si sentono dentro, nell'animo, e non quelli che dice l'anagrafe. Condivido, come tanti di voi, questa affermazione e vi confido che a questo proposito negli anni che passano non vedo per forza qualcosa di negativo, anzi li considero una grande opportunità - cosi come ogni risveglio la mattina - per scoprire cose nuove che non conoscevo e per meravigliarmi della bellezza del nostro Pianeta. In questo senso, non ho mai smarrito l'entusiasmo e la voglia di divorare la conoscenza di quando ero ragazzo.

Un'ultima considerazione, per sdrammatizzare l'età che diventa più matura. Come è stato detto, compiere gli anni non significa automaticamente guadagnare in saggezza. Continui a commettere errori, ma lo fai con stile...»

Carissimi, mi ha molto sorpreso ed emozionato vedere quanti messaggi avete diffuso in rete attraverso post e tweet per... Pubblicato da Alberto Angela su Giovedì 8 aprile 2021

(Foto Getty Images)