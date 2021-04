Il Segnalibro domenica è all’insegna dei segreti inconfessabili

Questa domenica si parla di un romanzo che mescola salute, napoletanità e storici segreti. Per aiutarci a dipanare questa matassa di intrecci intervisteremo Maurizio De Giovanni con il suo ultimo avvincente romanzo “Gli occhi di Sara” pubblicato da Rizzoli. Ricordiamo che l’autore è anche l’ideatore delle serie poliziesche bestseller del Commissario Ricciardi e dei Bastardi di Pizzo Falcone.

In questo libro Maurizio de Giovanni scava tra le pieghe della nostra storia recente e racconta i segreti di Sara, la poliziotta che non rappresenta minimamente lo stereotipo femminile. Non mette tacchi, non si trucca ed è di una sincerità disarmante con una capacità di vedere oltre le apparenze che stupisce.

Sara incontrerà uno sguardo che le spalancherà le porte del passato, una storia dolorosa che aveva inutilmente cercato di dimenticare.

Se vi abbiamo incuriosito abbastanza, vi aspettiamo domenica con il Segnalibro delle 12.00.