Roberto Bolle, buon compleanno

Tanti auguri Roberto Bolle! Il grande ballerino italiano è nato infatti il 26 marzo 1975. Bolle è uno dei simboli della danza internazionale ed è una “étoile”, termine francese per indicare il titolo più elevato possibile conferito dall’Opéra di Parigi a un primo ballerino.

E adesso Roberto Bolle diventa anche insegnante. Ha infatti creato OnDance le Masterclass, 16 appuntamenti in compagnia di maestri conosciuti e stelle della danza. Grazie a questi corsi (su TIMvision), si spazierà dalla classica al charleston, dal tango allo street jazz. Il ballerino ha dichiarato al Corriere della Sera: «.È un ulteriore modo per cercare di avvicinare alla danza. Sono finestre a cui tutti possono affacciarsi: da anni il mio obiettivo è far entrare in questo mondo meraviglioso più gente possibile. Il teatro non può più andare avanti senza delle vere aperture».

E chi meglio di Bolle può insegnare a danzare? Nel corso della sua prestigiosa carriera il ballerino si è anche esibito per la Regina Elisabetta. Ecco il video, con i suoi ricordi di quel momento:

Roberto Bolle è nato a Casale Monferrato. Il padre è meccanico, la madre casalinga. Ha tre fratelli: uno, Maurizio, è suo fratello gemello (scomparso prematuramente nel 2011); la sorella Emanuela è la sua manager.

Bolle manifestò da subito la passione per la danza e a soli undici anni superò l’esame d'ammissione alla scuola del Teatro alla Scala di Milano. Fu Rudolf Nureyev il primo a notare il talento del giovane Bolle. A diciannove anni Bolle fu ammesso nella compagnia di ballo della Scala e due anni dopo l'allora direttrice Elisabetta Terabust (alla fine della sua interpretazione in Romeo e Giulietta) lo nominò Primo Ballerino. Roberto Bolle fu uno dei più giovani Primi Ballerini nella storia del teatro.

Nel 1996 Bolle ottenne il ruolo di protagonista in numerose opere, tra cui “Lo Schiaccianoci” e “Don Chisciotte”. A renderlo celebre fu soprattutto la sua interpretazione di Sigfrido ne “Il lago dei cigni” per l'English National Ballet. Bolle divenne l’assoluto protagonista sui palcoscenici più prestigiosi al mondo, da Tokyo a Londra, passando per Parigi e New York, ed è inoltre “Principal Dancer” all’American Ballet Theatre.

Roberto Bolle è impegnato anche nel sociale e dal 1999 è "Ambasciatore di buona volontà" per l'UNICEF.

Il suo talento e la sua personalità carismatica hanno attratto l'attenzione del mondo televisivo. Roberto Bolle infatti è stato ospite e conduttore di numerosi programmi e show tv.

