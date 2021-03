Ora Elon Musk vuole costruire un'intera città

Più che un uomo, un vulcano di idee: signore e signori, questo è Elon Musk. Il 49enne imprenditore di Pretoria, con cittadinanza canadese e naturalizzato statunitense, non smette di stupire. Le ultime che lo riguardano, lo vedono Cupido dello spazio e novello Romolo del Texas: ma andiamo con ordine.

Il razzo Falcon 9 del suo progetto Space X, da novembre trasporterà 1.000 lettere d’amore lungo una distanza pari a quella che separa la Terra dal pianeta Venere (e quale sennò?). Quelle più belle, selezionate da una giuria sulla piattaforma online adottaunragazzo.it/cosmic, saranno messe al sicuro in un imballaggio protettivo e imbarcate a Cape Canaveral. Finito il periodo in orbita, e dopo lo sgancio della capsula Dragon, ammareranno nell'Atlantico: verranno recuperate e consegnate all'indirizzo indicato dal mittente, insieme a un certificato di viaggio ufficiale.

E se non bastasse, Musk ha pure pensato a un progetto più ‘vicino’: seppure più ambizioso. Vuole costruire un’intera città: Starbase. Lo ha annunciato su Twitter. Sorgerà nel Sud del Texas: a Boca Chica, sede della base di Space X (che ha appena sperimentato il prototipo del razzo Starship, per i viaggi su Marte). Si partirà dalle infrastrutture, come il sistema elettrico e quello idrico che ora Boca Chica non ha (l'acqua arriva in autobotti dalle zone limitrofe) e poi si penserà a nuove leggi. Così diventerà una città privata: pari a realtà simili che stanno per nascere in Arizona, su iniziativa di ceo di grandi corporation e multimilionari. Per esempio, Bill Gates: Elon è in buona compagnia.

