Samantha Cristoforetti torna nello spazio

Nuova avventura in arrivo per Samantha Cristoforetti, che tornerà nello spazio per una seconda missione con l'Agenzia Spaziale Europea (Esa). L’astronauta italiana ha già trascorso 199 giorni a guardare il Pianeta Terra dall’alto, con la missione “Futura”, che nel 2014-2015 le fece segnare il record europeo e il record femminile di permanenza nello spazio in un singolo volo.

Per AstroSamantha il richiamo dello Spazio è irresistibile: "La Stazione Spaziale Internazionale è l'avamposto dell'umanità nello spazio” ha detto entusiasta per questa seconda missione. “Si tratta di una meraviglia ingegneristica, un luogo di cooperazione internazionale pacifica e fruttuosa, un laboratorio interdisciplinare dedicato alla scienza in ambiente di microgravità”.

Il sogno di Samantha è il sogno di tutti: “È il nostro primo passo verso una presenza umana continua nello spazio. Nel prepararci al prossimo passo di questo decennio, che prevede un'infrastruttura umana permanente nell'orbita lunare, sono emozionata e onorata di tornare sulla Stazione Spaziale Internazionale, la mia casa lontano da casa".

L’Esa svelerà ulteriori dettagli nel corso di un evento stampa virtuale in programma per il 3 marzo. Alla conferenza parteciperanno oltre alla Cristoforetti, Josef Aschbacher - che il primo marzo assumerà l'incarico di direttore generale dell'agenzia subentrando a Jan Woerner - David Parker, Direttore dell'Esplorazione Umana e Robotica ESA, e il presidente dell'Agenzia spaziale italiana Saccoccia.

Questa volta a guardarla col naso all’insù ci sarà anche la piccola Kelsey Amal Ferra, 5 anni a novembre, cui mamma Samantha ha dedicato il libro"Diario di un'apprendista astronauta".

P.S. L’Agenzia Spaziale Europea cerca nuovi astronauti!