Quando l'inglese si innamora delle parole italiane

Da tempo nei paesi anglosassoni le parole italiane sono entrate nel linguaggio comune. Come del resto succede da noi. Tanti i vocaboli inglesi che utilizziamo quotidianamente nel nostro modo di comunicare. Qualche esempio? Weekend, badge, benefit, backstage.

Ora il Cambridge Assessment English che da oltre 80 anni opera come ente certificatore della lingua inglese ci segnala le dieci parole italiane entrate nel vocabolario del Regno Unito. Con significati che a volte si discostano da quelli reali. Non c’è solo Paparazzi e Pizza, che comunque non potevano mancare.

Cinque le parole in tema gastronomico. La prima: Pistacchio, trasformato però in “Pistachio” e la storpiatura non è da attribuire agli inglesi ma a noi italiani perché nel Sedicesimo secolo nel nostro paese si usava la parola “Pistaccio”.

Altra parola è Latte, che per gli anglosassoni è una bevanda molto simile a un latte macchiato o a un caffelatte non ad un latte bianco come lo intendiamo noi. Poi c’è Gelato, che indica la versione del dessert preparato senza uova e con una diversa proporzione tra panna e latte, ricetta molto simile alla nostra.

Nel vocabolario inglese anche Confetti. Ma attenzione cambia il significato. In Italia il vocabolo fa riferimento ai piccoli dolci di forma ovale o tonda mentre in Uk i confetti sono i coriandoli. Che si lanciano alla sposa. Non manca la parola Pepperoni, che non indica la verdura ma il salamino piccante.

Le altre parole entrate nel dizionario anglosassone: Finale. Dal significato molto simile a quello italiano, viene utilizzata per l’ultimo capitolo di un’opera musicale, di un evento televisivo o di una serie tv. E Ballerina, la nostra ballerina di danza classica. Al plurale però diventa “Ballerinas”.

Gli ultimi due termini inseriti: Riviera usato per qualsiasi forma di costiera e Graffiti che mantiene lo stesso significato sia in Italia che nel Regno Unito. Paese che vai… parole che trovi!

(Foto di Наталия Когут da Pixabay)