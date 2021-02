Melania Trump, ecco come passa il tempo adesso

Cosa succede a una First Lady quando non è più... First Lady? Be', dipende. Michelle Obama ha persino lavorato di più, da quando ha lasciato la Casa Bianca: ha infatti scritto un libro di successo ed è diventata produttrice tv (e pare anche attrice, a breve). Hillary Clinton addirittura si è candidata a nuovo Presidente degli Stati Uniti, mentre Laura Bush non ha mai smesso di dedicarsi alla beneficenza. E Melania Trump? Be', Melania è diversa.

Il primo segno che la sua vita stava davvero cambiando, dopo la Presidenza Trump, è stato il repentino e drastico cambio di look del suo ultimo giorno da First Lady. In nero totale, elegantissimo, ma un po' funereo, durante il momento dell'addio ufficiale alla Casa Bianca. In caftano a vistose fantasie anni Settanta, appena scesa dall'aereo che la conduceva in Florida. Un cambio di stile che è davvero tutto un programma

Ed ecco infatti cosa fa Melania nella residenza estiva di Mar-a-Lago? Si gode la vita. Si rilassa nella spa. A rivelarlo è stata una fonte, naturalmente anonima, che ha raccontato all'emittente televisiva CNN come Melania trascorra l'intera giornata dedita a trattamenti di bellezza. La fonte azzarda che si tratta di una routine un po'... «ripetitiva». A dare un brivido di novità, la visita serale dei suoi genitori, Viktor e Amalija Knavs, sempre invitati a cena con la figlia e l'ex Presidente. Quasi sempre, le pietanze sono a base di pesce.

Un tranquillo tran tran, dunque, turbato da un'unica, fastidiosa nube: sempre secondo l'anonima fonte, Melania sarebbe infastidita dalle copertine che i magazine dedicano a Jill Biden, la nuova First Lady. Nei 4 anni della Presidenza Trump infatti Melania (per sua stessa volontà) non ha mai voluto incontrare un giornalista per un articolo da copertina. E forse, adesso, tra una massaggio e un trattamento d bellezza, un po' lo rimpiange...

(Foto Getty Images)