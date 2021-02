Adotta una foresta: l'iniziativa per tutelare la nostra Italia

L'amore per la natura ha spinto un gruppo di giovani del Dipartimento di Scienze forestali dell'Ateneo di Firenze ad avviare una nuova startup dedicata alla riqualificazione dei boschi abbandonati. Si chiama Forest Sharing. Obiettivo: proteggere le aree verdi del paese. Polmoni per il nostro pianeta.

Come? Con idee eco-compatibili e innovative rivolte a tutti i proprietari di boschi impossibilitati a gestirli da soli. A credere fortemente in questa piattaforma la Comunità europea e Legambiente, considerata da entrambe la miglior idea imprenditoriale ed eco-sostenibile.



L'iniziativa di questi ricercatori, che di fatto adottano boschi e li gestiscono, è nata dopo un incontro con alcuni imprenditori esperti in economia circolare.

Forest Sharing mette al centro la tutela e la valorizzazione del territorio.



Dalla qualità dell'acqua a quella d'aria, coinvolgendo ad esempio quelle aziende che vogliono compensare le loro emissioni. Reinvestendo poi il ricavato su quell'area, con interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, problema che il nostro Belpaese conosce bene.



Come funziona la startup? Dopo un'analisi del bosco, delle sue caratteristiche e potenzialità viene elaborato un progetto ad hoc che possa coinvolgere anche gli enti che si occupano di educazione ambientale o associazioni di trekking permettendo così all'area di essere rivitalizzata al meglio, se possibile anche dal punto di vista economico. Perché si può creare occupazione.



Un esempio? In Italia i boschi sono in crescita ma importiamo l'80 per cento del legno dall'estero. Allora perché non usare le nostre mani per tagliare il legno a km 0.

Senza oltretutto inquinare? La community di Forest Sharing in poco tempo è riuscita a gestire aree verdi in quasi tutte le regioni d'Italia.

In Sardegna, un nuovo progetto rimetterà in circolo una produzione di sugherete.

(Foto Getty Images)