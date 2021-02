A Genova, case e negozi gratis per rilanciare il Centro Storico

In questi giorni hanno destato grande attenzione e interesse le notizie sui piccoli, splendidi borghi italiani che per rimediare allo spopolamento offrono abitazioni in vendita a 1 solo euro. Dalla Puglia alla Val d'Aosta, le richieste e le adesioni sono state davvero molto numerose e persino internazionali.

Adesso è la volta di Genova. Il bellissimo capoluogo ligure ha infatti deciso di rilanciare il Centro Storico, zona di antico e meraviglioso fascino, che però soffre da tempo di abbandono e spesso conseguente degrado.

L'idea è quella di offrire gratuitamente ben 200 immobili, per favorire l'apertura di nuove attività o anche il loro ampliamento. L'offerta è rivolta a commercianti, artigiani, professionisti, che potranno utilizzare così gli spazi al piano terra di gran parte degli edifici situati nei vicoli e a tutt'oggi inutilizzati.

Il progetto è stato battezzato "Caruggi". Il sindaco di Genova, Marco Bucci, ha dichiarato all'ANSA: «Gli uffici stanno lavorando alla messa a punto e per la fine di marzo saremo pronti con il bando. Si tratta di un modello piuttosto inedito perché non tutti i 200 immobili saranno di proprietà comunale, molti saranno privati e l'amministrazione penserà a coprire le spese di affitto, per 5 anni, di chi si insedierà».

(Foto Getty Images)