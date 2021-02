Questa settimana, Il Segnalibro è all’insegna dell’ironia.

La vita non va presa troppo sul serio. Stiamo lì a scervellarci su quello che ci riserva il futuro, su quello che sarà. Forse è il caso di alleggerire la tensione. Oltre che con la musica, lo si può fare con una bella risata. Per questo c’è l’ironia garbata di Nino Frassica, comico, ma anche autore, visto che quello che andremo a presentare domenica è il suo decimo libro. Già il titolo strappa il sorriso: "Vipp", scritto però con due PP, pubblicato da Einaudi.

Un libro infarcito di aneddoti surreali e dai non sense linguistici tipici di Frassica che ci fanno sempre ridere di gusto.

Un nutrito catalogo di Vip con gag e storie inedite e inconfessabili, ovviamente raccontate dal comico in modo intelligente e garbato e senza mai mancare di rispetto agli amici Vipp.

Volete sapere chi sono gli sventurati Vipp passati ai Raggi X dallo showman, scrittore e comico? Ci sono le Tre Marie, che non è una marca di biscotti ma Maria De Filippi, Maria Giovanna Maglie e Maria Grazia Cucinotta. In comune hanno tanto, ma non vi diciamo cosa. C’è Vincenzo Salemme che inventa mille scuse per non uscire con una ragazza perché è timido. Ci sono anche le tre Giovanne: Botteri, Ralli, Mezzogiorno, anche loro hanno qualcosa in comune.

Sono tanti i personaggi di cui si parla. Ma non vogliamo rovinarvi la sorpresa. Se vi abbiamo incuriosito abbastanza e avete voglia di leggerezza e di un po’ di frivolezza, che non guasta mai, vi aspettiamo domenica alle 12.00. Voi portate il vostro sorriso, alla musica e a tutto il resto, ci pensiamo noi.