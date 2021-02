Luigi Bignami ospite di Radio Monte Carlo ci racconta dell'arrivo su Marte del rover Perseverance

Giovedì 18 febbraio alle 12.30 il divulgatore Luigi Bignami è ospite di Rosaria e Max, alle 12.30, per raccontarci i dettagli della nuova emozionante impresa spaziale che ci attende: l'esplorazione di Marte, a cui è dedicata una avvincente diretta su Focus TV.

Infatti alle ore 21 l'appuntamento da non perdere con Marte è su Focus TV, perché il rover Perseverance della NASA atterrerà sul Pianeta Rosso, dopo oltre sei mesi di viaggio.



L' operazione è di portata storica, con tre obiettivi fondamentali: studiare l'abitabilità di Marte, investigare il suo passato e cercare tracce di eventuale vita biologica. Previsto anche lo stoccaggio di campioni geologici per consentire a una futura missione, di portarli sulla Terra con il fine di analizzarli accuratamente. Il monitoraggio delle condizioni ambientali servirà a capire meglio come proteggere gli esploratori per le spedizioni umane fissate per il 2030.



Il rover è dotato di un sistema di atterraggio perfezionato. In particolare, può contare su due evoluzioni, il "Range Trigger", che controlla la tempistica dell'apertura dei paracadute durante la discesa e il "Terrain-Relative Navigation", un inedito sistema di determinazione delle caratteristiche del suolo, nelle ultimissime fasi dell'atterraggio.



Per la prima volta si cercherà di fare volare su un altro mondo, anche un elicottero-drone da 1,8 chilogrammi. E' posizionato sotto il rover, e, 60-90 giorni dopo l'ammartaggio, effettuerà in circa 30 giorni, una campagna di test di volo arrivando a qualche centinaio di metri di distanza. Senza poter usare una bussola, per la mancanza di un campo magnetico, dovrà orientarsi facendo affidamento alla posizione del Sole.



Due sonde spaziali sono già entrate nell'orbita marziana: il 9 febbraio, la Hope degli Emirati Arabi Uniti, che ha puntualmente inviato la sua prima immagine della superfice del pianeta rosso, e, il 10 febbraio, la cinese Tianewn-1.

Il 18 febbraio, il gran finale, con l'ammartaggio del rover Perseverance, in diretta tv.

