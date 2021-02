1 euro per una casa: l'iniziativa arriva in Val d'Aosta

E' la riscossa dell'Italia dei borghi, della bellezza incontaminata, della vita all'insegna della slow motion. Si diffonde infatti l'iniziativa "1 euro per 1 casa", per ripopolare splendide zone della nostra penisola che nel tempo sono state abbandonate dagli abitanti.

Vi avevamo già raccontato di Biccari, in Puglia, dove con 1 euro è possibile acquistare una dimora da risistemare, in un paesino davvero suggestivo, stretto com'è tra un lago, una foresta e uliveti secolari.

Dal Sud al Nord, adesso è la volta della Val d'Aosta. Qui il paesino di Oyace ha sposato l'iniziativa e offre case a 1 euro. Inutile dire che le richieste sono arrivate subito, e molto numerose.

Stefania Clos, sindaco della cittadina, ha dichiarato: «Al momento non ci sono ancora case disponibili, quindi non c’è ancora un catalogo con le proposte. Spesso gli immobili in disuso o fatiscenti entrano nel dimenticatoio dei proprietari, che in alcuni casi sono anche numerosi. Vogliamo aiutarli a ‘disfarsene’, vendendoli al prezzo simbolico di un euro. Allo stesso tempo, miriamo a riqualificare il Comune». L'idea ha avuto successo: «Ci hanno scritto dall’Argentina, abbiamo ricevuto chiamate dalla Sicilia, da Lecco, Como, Milano».

Oyace è piccola, ma suggestiva. Si trova a un'altitudine di 1400 metri di quota nella Valpelline ed è abitata da appena 200 residenti. Grazie all'iniziativa "1 euro per 1 casa" il borgo intende anche valorizzare le attività turistiche e artigianali, rivalutando negozi, botteghe storiche.

Tutte le informazioni necessarie si trovano sul sito del Comune di Oyace.

(Foto Getty Images)