1 euro per una casa in uno splendido borgo italiano

Sono splendidi borghi del nostro paese, ricchi bellezze naturali, ma scarsamente abitati: per salvarsi dallo spopolamento, lanciano iniziative speciali, tese ad attrarre nuovi abitanti nelle loro piazze e vie. Adesso è la volta di Biccari, un paese che sembra un piccolo eden, circondato da verdi foreste e uliveti e da un laghetto. Un borgo della Puglia, in provincia di Foggia, che già ogni anno lancia l'idea "Un mese a Biccari", per attrarre i turisti.

La nuova iniziativa di Biccari riguarda ora il ripopolamento del paese: tante case sono abbandonate, lasciate vuote da abitanti che sono andati via. Così, il comune ha lanciato questa proposta, davvero allettante: case a 1 euro per chi vorrà prendersene cura e vivere nel borgo.

Le e-mail arrivate in risposta a quest'appello sono state davvero numerose, e da tutto il mondo. Si può avere una casa da ristrutturare a 1 euro. Quelle in buone condizioni si vendono invece a 15.000 euro. Il sindaco Gianfilippo Mignogna ha raccontato alla CNN di voler «provare a mettere in vetrina le caratteristiche abitazioni del nostro centro storico, sfitte o abbandonate dai proprietari per diversi motivi. Riteniamo che sia un’opportunità importante per far arrivare nuove persone e mettere in moto piccoli circuiti economici sul territorio. Biccari si presta a questo tipo di attività perché ha già dato prova di essere una comunità operosa e accogliente.Siamo appena 2.000 residenti. Lo spopolamento è una ferita aperta, un fenomeno costante. La gente del posto continua ad andarsene e mentre la maggior parte tornava durante l’estate per visitarla, ora non lo fa più. Molte case abitabili sono vuote e stanno cadendo nell’oblio».

Chi fosse interessato può scrivere a casebiccari@gmail.com e visitare il sito www.visitbiccari.com, che mostra le case disponibili.

