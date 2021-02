Alla scoperta della musica di Marte

Come suona il rumore del vento su Marte? Il pianeta rosso più vicino alla Terra, quello visibile a occhio nudo nonostante sia relativamente piccolo, quello su cui forse un giorno si potrà insediare l’uomo.

La Nasa proverà a scoprirlo grazie al suo Rover Perseverance che partito lo scorso luglio dovrebbe atterrare su Marte il prossimo 18 febbraio. Registrerà suoni e immagini. Una missione da 2,4 miliardi di dollari.

Il Rover grande come un Suv ha due microfoni montati. Scenderà nell’area del Jazero Crater, un cratere ampio 45 chilometri in una zona segnata geologicamente dal delta di un antico fiume. Un luogo considerato favorevole per cercare i segni della vita, se davvero sia esistita in epoche lontane, almeno quattro miliardi di anni fa.

I suoni del pianeta rosso, ci dicono gli scienziati, potrebbero essere molto diversi da quelli della Terra. Il motivo va ricercato nella composizione e nella densità dell’atmosfera marziana sulla superficie, che è pari all’1% di quella terrestre.

Di sicuro Marte ci parlerà, ci sussurrerà e potremo ascoltarlo per la prima volta perché sulla precedente sonda Phoenix il microfono non era mai entrato in funzione. E come tutte le prime volte potrebbe riservarci molte sorprese.

