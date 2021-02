Il re incontrastato dei social network Facebook spegne oggi 17 candeline. Non ancora maggiorenne, da tempo, è quotato in Borsa. È quello più utilizzato al mondo con oltre due miliardi e ottocento milioni di iscritti. La storia è nota. Fondato il 4 febbraio del 2004 dal giovane geniale Mark Zuckerberg, insieme ad altri studenti dell'Università di Harvard impiega pochissimi anni per diffondersi ovunque.

Così dall'America all'Asia, dall'Europa all'Africa cambia inevitabilmente le vite. Non di tutti sia chiaro, di molti sì. In meglio o in peggio? A voi la risposta. Di certo le ha scompaginate, a volte sono diventate più virtuali che reali. È cambiato il modo di comunicare. Condivisione la parola d'ordine di Facebook. E così come una grande famiglia tutti a postare foto, video, pensieri, citazioni. A caccia di like e di emoticon. Sorrisi, cuoricini, abbracci. Gli scatti più diffusi e amati? Quelli dei fedeli amici a quattro zampe. Poi il cibo. Tutti chef con piatti gourmet. Non mancano calici di vino e tramonti in riva al mare o in alta quota.

In Italia, Facebook è arrivato a maggio del 2008, con un primo boom di accesso nel mese di agosto. In piena estate. All'inizio tutti o quasi alla ricerca di vecchi compagni di scuola, amici persi, parenti lontani e perché no, anche ex fidanzati. Poi negli anni per alcuni è diventato uno strumento di lavoro. Anche il mondo della politica lo utilizza, preferendolo a volte alle piazze o ai palazzi romani.

Moltissime le persone che ogni giorno accedono a Facebook. Non servono i numeri per certificarlo, basti sapere che è secondo solo a Google. Il tempo medio trascorso dagli utenti? Almeno 35 minuti al giorno. Disponibile in 70 lingue diverse non ha certo problemi di barriere linguistiche. E in 70 lingue diverse oggi cantiamo a gran voce buon compleanno Facebook.

