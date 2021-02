Quando un miliardario si ritira: la nuova vita di Jeff Bezos

Jeff Bezos ha deciso di dedicare più tempo a filantropia, spazio e Washington Post. Queste le motivazioni scritte in una lettera ai dipendenti per spiegare perché ha deciso di lasciare la carica di amministratore delegato di Amazon, proprio quando i conti del colosso dell'e-commerce sono i migliori di sempre. "Un momento ottimale per la transizione", afferma convinto passando il testimone ad Andy Sassy.

Nessuna pensione anticipata, dunque, solo la scelta di dedicarsi con più impegno ad altro, all'innovazione, alle nuove passioni per Day1, il Bezos Earth Fund, la compagnia spaziale Blue Origin, e, al quotidiano che con i suoi scoop, ha segnato la storia degli Stati Uniti.

Della creatura che ha fondato 27 anni fa, il cinquantaseienne di Albuquerque, resta come presidente.

Jeff Besos ricorda così gli inizi di quell'avventura, nel garage di casa sua, a Seattle, quando, Amazon era solo un'idea e non aveva un nome. Immagini di un passato, che il re del commercio elettronico sfoglia, per spronare gli impiegati: "continuate a inventare. Resta sempre il primo giorno".