Joe Biden si insedia ufficialmente alla Casa Bianca. Oltre al prestigio ( e all'onere) di guidare una nazione come gli Stati Uniti d'America, ci sono anche alcuni vantaggi nell'avere questo incarico. In molti infatti si chiedono quale sia il riconoscimento economico riservato al Presidente degli Stati Uniti. In sostanza: quanto guadagnerà Joe Biden?

Andiamo con ordine e facciamo un po' di chiarezza a riguardo. Innanzitutto non può essere lo stesso presidente a stabilire il proprio stipendio. È infatti il Congresso a farlo e le modifiche della cifra in questione, di solito al rialzo, non interessano mai il presidente in carica, ma si applicano da quello successivo.

L’ultimo adeguamento salariale è stato deliberato nel 2001 quando alla Casa Bianca c’era Bill Clinton. A beneficiarne è stato il suo successore, George W. Bush. Allora lo stipendio presidenziale è passato da 200.000 a 400.000 dollari annui. Dal 1789, anno in cui venne eletto George Washington primo presidente degli USA, gli aumenti sono stati solo cinque. Non sono mancati nemmeno i presidenti che hanno donato parte del proprio stipendio. Come Herbert Hoover e John F. Kennedy che hanno donato parte dei propri introiti presidenziali ad associazioni benefiche.

Ma quali sono gli altri benefici del Presidente? Come i suoi predecessori Joe Biden potrà contare su un fondo spese annuo di 50 mila dollari, un conto dedicato ai viaggi da 100 mila e uno da 19 mila da dedicare allo svago e al tempo libero. Insomma dei benefit economici di tutto rispetto.

E la pensione? I precedenti inquilini della Casa Bianca restano nel libro paga degli Stati Uniti e ricevono una pensione annuale di 200.000 dollari a cui si aggiunge una polizza assicurativa per la salute. Senza contare i libri che possono scrivere in pensione, i discorsi pubblici e gli eventi a cui parteciperanno, che fruttano molti soldi agli ex presidenti.

Ma ci sarà qualcosa che non possono ricevere? Strano ma vero, dalle spese della Casa Bianca è escluso l’abbigliamento. Il Presidente USA deve comprare gli abiti di tasca propria e in genere, come spiega Business Insider, non li accetta nemmeno come regalo dagli stilisti.

(Credits: Getty Images)