Il fascino senza eguali di Roberto Bolle racchiuso in una foto d'autore

Roberto Bolle, 45 anni, ha deciso di regalare a tutti i suoi follower di Instagram una fotografia che è un’opera d’arte. Lo scatto in bianco e nero, realizzato nel 2008 dall'iconico fotografo Bruce Weber, lo immortala un giovanissimo sul letto dell'Hotel Mandala di Berlino. Con lo sguardo intenso fisso in camera, un braccio dietro la testa e uno intento a fare stretching alla gamba, Weber coglie Roberto Bolle in un momento intimo, dove i muscoli tesi e definiti, comunicano armonia e dimensione giocosa, in un mix di profondità e fascino senza uguali.

Del suo rapporto speciale con il fotografo, Bolle aveva raccontato nel 2008: "Per me è il migliore. Ha scattato a Miami, Cannes, New York, Berlino. Forse ne faremo un libro". E così è stato. Un anno dopo quelle foto sono state raccolte e pubblicate nel libro “Roberto Bolle an Athlete in tights”, un riassunto della vita da primo ballerino raccontata per immagini.

Bolle nella sua lunga carriera ha ricoperto ruoli molto prestigiosi. È stato étoile del Teatro alla Scala di Milano e Principal Dancer dell’American Ballet Theatre di New York, e nei primi anni 2000 ha ballato al Colosseo, al Giubileo della Regina Elisabetta, alle Olimpiadi e a Piazza San Pietro. Quando Weber scattò questa foto, Bolle aveva solo 33 anni e la sua fama stava crescendo sempre di più: stava diventando un’icona delle copertine patinate.

Ma Weber con questa immagine raccolse la forza di volontà irreprensibile e la tenacia di chi davvero ha capito come realizzare un sogno, al di là dell’effimera celebrità.