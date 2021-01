Melania Trump finalmente sorride: ecco perché

Senza rancore, né dispiacere, Melania Trump si appresta a lasciare la Casa Bianca, una residenza mai veramente amata, così almeno sembra, stando a quanto riportano fonti molto vicine alla ormai quasi ex First Lady.

Da settimane è impegnata solo con il trasloco, tanto da lasciare indietro qualsiasi altra faccenda, come per esempio la decisione del marito Trump di non partecipare all’insediamento di Joe Biden. Melania sembra disinteressata a crearsi una vita parallela, in continuità con quanto svolto negli anni della presidenza di suo marito. E dunque (coerentemente) non sta pensando di ritagliarsi un ruolo pubblico dopo l’esperienza da First Lady, anche perché mai completamente calata nel ruolo.

E dopo la sconfitta alle presidenziali, anche il destino del suo matrimonio con Donald sarebbe incerto. Melania, infatti, avrebbe intenzione di «separarsi e trasferirsi a New York». «Sta contando i minuti…». I due, del resto, durante gli anni alla White House hanno dormito separati, in ali diverse: lui al secondo piano nella West Wing, lei al terzo nella East Wing.

Fra scatole e pacchi c’è chi giura di averla vista più rilassata che mai, pronta a lasciare in fretta Washington per ricominciare, chissà, una nuova vita senza Trump.