Tristezza a Londra per la scomparsa della regina

La regina è scomparsa e a Londra c'è grande tristezza. Ma niente paura, naturalmente non si tratta della Regina Elisabetta, che gode di ottima salute, ma di Merlina, la regina dei corvi della Torre di Londra.

Un'antica tradizione vuole infatti che la monarchia britannica regnerà salda fino a che i corvi popoleranno la Torre di Londra. Ecco perché l'edificio è abitato da un'allegra compagnia di 7 corvi. L'usanza risale ai tempi del re Carlo II (XVII sec. ) e Winston Churchill, nel secolo scorso, stabilì che i corvi fossero almeno 6, tanto per non rischiare.

Merlina, tra i corvi più amati e dal carattere più vispo, era soprannominata la regina. Ma da settimane è scomparsa. I corvi della Torre vivono liberi e possono volare dove vogliono, ma fanno sempre ritorno "a casa", dove sono accuditi amorevolmente (tanto che arrivano a vivere fino a 40 anni, a differenza degli altri corvi la cui vita media è di 10 anni). Ecco perché la lunga assenza di Merlina fa temere il peggio. Il fatto è che ultimamente i corvi sono molto annoiati: senza il via vai di turisti a causa della pandemia, la Torre è poco vivace e i volatili si spingono più lontano, desiderosi come gli umani in lockdown, di stimoli e movimento.

A dare la notizia della scomparsa di Merlina è stato un tweet ufficiale dalla Torre di Londra: «Dobbiamo comunicarvi una notizia triste: la nostra adorata corvo Merlina non si vede alla Torre da numerose settimane e la sua assenza costante fa pensare che purtroppo sia morta. Anche se capita che i nostri corvi volino fuori dalle mura, la vivace Merlina è sempre tornata a casa, dal Ravenmaster (l'ufficiale che si occupa del benessere dei corvi, n.d.r.)e dal suo staff, con cui si è stabilito un legame profondo. Da che si è unita a noi, nel 2007, Merlina è stata senza dubbio la Regina dei Corvi della Torre e manca enormemente agli altri corvi, al Ravenmaster e a tutto il personale della Torre».

We have some really unhappy news to share. Our much-loved raven Merlina has not been seen at the Tower for several weeks, and her continued absence indicates to us that she may have sadly passed away. (1/4) pic.twitter.com/ccwCIBfdlT