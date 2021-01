Le stelle dello spettacolo che compiranno 50 anni nel 2021

Cosa hanno in comune Ricky Martin, Claudia Gerini e Ewan McGregor? Semplice: l’anno di nascita. Sono davvero tante le stelle dello spettacolo che quest’anno taglieranno l’ambito traguardo del mezzo secolo di vita. Dall’Italia agli Stati Uniti, dal palcoscenico ai set cinematografici, vediamo chi festeggia 50 anni nei prossimi 12 mesi.

Si inizia da Hollywood dove già all’indomani dell’Epifania soffierà sulle candeline Jeremy Renner, candidato all’Oscar per lo struggente “The Hurt Locker” di Kathryn Bigelow. Il 28 del mese tocca invece a Mario Biondi (al secolo Mario Ranno), compositore e arrangiatore la cui fama ha da tempo valicato i confini nazionali.

A proposito di eccellenze italiane capaci di spopolare all’estero, il 2 marzo è la volta di Stefano Accorsi. L’attore protagonista delle pellicole di Ozpetek e Muccino, è celebre anche Oltralpe per la sua lunga love story con Laetitia Casta. Tra le prime interpretazioni di Accorsi si ricorda anche quella in “Voci notturne” di Pupi Avati, accanto a Stefania Rocca. L’attrice torinese, protagonista della serie Cops lo scorso anno, “pareggerà i conti” col collega il 24 aprile. Due giorni dopo tocca invece a Giorgia. La vincitrice del Festival di Sanremo nel 1995 compirà gli anni il 26.

A precedere entrambe sarà Ewan McGregor, che arriva al mezzo secolo il 31 marzo. L’attore scozzese, reso famoso da Trainspotting nel 1996, si è aggiudicato in carriera un Golden Globe grazie alla serie Fargo. Il 14 maggio compie gli anni una delle figlie d’arte più apprezzate di Hollywood. Si tratta di Sofia Coppola, prima donna statunitense e terza in assoluto ad aver conquistato la candidatura all’Oscar per miglior regista con Lost in Translation e vincitrice in carriera sia a Venezia che a Cannes.

Sempre a proposito di candidati all’ambita statuetta, il 5 giugno sarà il cinquantesimo compleanno di Mark Wahlberg. In estate si celebra invece la festa di uno dei belli per definizione del cinema italiano: Raoul Bova. Il 13 ottobre spegne le candeline Sacha Baron Cohen, noto al grande pubblico per il personaggio di Borat che gli è valso un Golden Globe. In autunno tocca invece a Winona Ryder (29 ottobre) e Claudia Gerini: l’attrice romana, portata alla ribalta da Carlo Verdone negli anni ’90 e apprezzata di recente nella serie tv Suburra, brinda il 18 dicembre.

Alla vigilia di Natale stappa la bottiglia il re del pop latino, Ricky Martin, mentre chiude la carrellata Jared Leto. L’attore di Dallas Buyer Club, nonché cantante e compositore principale dei Thirty Second to Mars, festeggerà il giorno di Santo Stefano.

(Credits: Getty Images)