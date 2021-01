Cortina d’Ampezzo è tra i 10 panorami invernali più belli del mondo

La Regina delle Dolomiti si è guadagnata una menzione speciale sul Guardian. Il celebre quotidiano britannico, che quest’anno festeggerà i due secoli dalla sua fondazione, ha esaltato Cortina d’Ampezzo inserendo quello della località bellunese tra i panorami invernali più belli del mondo.

Contraddire l’opinione espressa dai partecipanti al sondaggio del periodico londinese, chiamati a indicare le località più suggestive mai visitate, appare francamente impossibile. Del resto basta essere stati a Cortina almeno una volta nella vita, specialmente nei mesi freddi, per restare incantati dagli scorci che offre e da un paesaggio che, grazie alle sue cime innevate, si trasforma in un’autentica cartolina a cielo aperto.

Tra le mete turistiche più apprezzate del Belpaese, teatro di diversi eventi sportivi di rilevanza internazionale come le

Tra le mete turistiche più apprezzate del Belpaese, teatro di diversi eventi sportivi di rilevanza internazionale come le Olimpiadi invernali del 1956, il più noto centro della Ladinia è particolarmente amato dai viaggiatori inglesi. Non a caso risulta essere soltanto uno dei tre non britannici inseriti nella classifica, insieme a uno dell’Irlanda del Nord e uno della Svezia.

Meta prediletta di diversi registi e sceneggiatori per la realizzazione di svariate pellicole cinematografiche, come ad esempio La Pantera Rosa, Cliffhanger e l’episodio “Solo per i tuoi occhi” della saga di James Bond, Cortina d’Ampezzo si sta preparando per ospitare le Olimpiadi invernali del 2026. Questo centro non è però soltanto perfetto per chi ama sciare o godersi il fresco estivo. Musei (paleontologico e antropologico), la Basilica dei Santi Filippo e Giacomo e il Sacrario militare di Pocol, ad esempio, sono attrazioni che fanno da cornice ai 140 km di piste da sci, allo snowpark e ai sentieri gettonati da chi ama fare escursioni. Senza dimenticare l’incredibile laghetto di Sorapiss con le sue acque turchesi, altro fiore all’occhiello di una zona destinata a restare scolpita nel cuore. Dei turisti inglesi e non solo.