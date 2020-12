Magia nel cielo di fine anno: dopo 800 anni torna a brillare la Stella di Natale

La Stella di Natale torna a brillare in cielo. Il fenomeno, che non si verificava da quasi 800 anni, sarà visibile per tutto il mese di dicembre e in particolare il 21 del mese, in concomitanza col solstizio d’inverno. Quel giorno è previsto l’allineamento tra Giove e Saturno, destinato a generare un unico punto luminoso nel cielo che prende appunto il nome di Stella di Natale.

Questo fenomeno astronomico è molto raro. Come evidenziato da Forbes, la congiunzione tra i due pianeti si verifica ogni 20 anni, ma quella del 2020 sarà resa unica dalla particolare posizione della Terra, che li farà sembrare ancora più vicini. L’evento sarà visibile ad occhio nudo da ogni angolo del mondo. In presenza di un cielo limpido, sarà sufficiente puntare il telescopio in direzione sud-ovest da mezz’ora dopo il tramonto.

Patrick Hartigan, astronomo della Rice University, ha sottolineato che per risalire all’ultimo avvistamento bisogna scorrere a ritroso fino all’alba del 4 marzo 1226. Per gli appassionati di astronomia un appuntamento imperdibile, che giunge a pochissimi giorni di distanza dall’Eclissi di Sole, avvenuta lo scorso 14 dicembre.

(Foto: Getty Images)