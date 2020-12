Libri sotto l'albero: i consigli di Matilde

A Natale, niente di meglio che un libro, da regalare e da regalarsi. E, per orientarsi tra i tanti titoli usciti, ecco i consigli della nostra Matilde, accanita lettrice.

Morti ma senza esagerare di Fabio Bartolomei - edizioni e/o

«Un romanzo breve, anzi brevissimo (saranno circa 100 pagine) in cui la protagonista è Vera, una ragazza di 36 anni che improvvisamente perde entrambi i genitori in un incidente stradale. Dopo il funerale, torna a casa dei suoi, si sdraia sul letto di quella che è stata la sua camera e inizia a piangere, disperata, implorando mamma e papà di tornare indietro. E loro, come per miracolo, la mattina dopo tornano davvero. Un libro che è un po’ una carezza in questi tempi difficili; si parla di famiglia, di legami, di tradizioni e, nonostante affronti il tema della morte, lo fa con grande delicatezza e un pizzico di ironia. Bellissimo».

Buona la prima di Fabienne Agliardi – Morellini Editore

»Questo, lo dico subito e senza troppi giri di parole, è il mio libro preferito dell’anno. E’ un romanzo in cui si susseguono 20 prime volte importanti che hanno segnato indelebilmente la vita della protagonista (ma un po’ anche la nostra perché ci si immedesima molto). Tutto parte dal primo libro letto ma poi si torna indietro al primo giorno di scuola, la prima volta al cinema, il primo brutto voto, il primo esame all’università, il primo appuntamento, la prima dieta, il primo trauma, persino il primo morto. Scritto benissimo, vi terrà incollati fino all’ultima pagina. Sarà come scorrere un album di fotografie e fare un tuffo nei ricordi. Imperdibile».

L’enigma della camera 622 di Joel Dicker – La Nave di Teseo

«Non può mancare nella mia lista un bel giallo/thriller, di quelli che ti catturano dall’inizio e ti tengono incollato alle pagine perché vuoi sapere cosa succederà dopo e come andrà a finire. In questo, Joel Dicker (probabilmente lo conoscerete per "La verità sul caso Harry Quebert)" è un maestro. E’ vero, scrive libri lunghi e anche questo infatti sono 600 pagine… però si divorano! Sulla trama c’è poco da dire: uno scrittore va in vacanza al Palace de Verbier, un lussuoso hotel sulle Alpi svizzere, e si ritrova ad alloggiare nella stessa camera in cui 15 anni prima è stato commesso un omicidio mai risolto. Deciderà di indagare per scoprire la verità e scrivere un nuovo romanzo. Ipnotico.

Buona lettura e buone feste a tutti voi!»

Matilde