E' Bologna la città italiana con la miglior qualità della vita

Da nord a sud, da est a ovest, isole comprese: qual è la città italiana dove si vive meglio? Secondo l'annuale classifica del Sole 24 Ore, è Bologna, capoluogo dell'Emilia Romagna. La lista dei luoghi con la miglior qualità della vita è stata stilata analizzando 90 indicatori, la maggior parte declinati ai nostri giorni, uniti con l'impatto del Covid-19 sulle nostre abitudini.

La cittadina emiliana, bellissima e a misura d'uomo, è arrivata prima scalando la bellezza di 13 posizioni rispetto allo scorso anno. Restano invariate, invece, le posizioni per Bolzano e Trento, da sempre prime della classe. Per misurare gli effetti della pandemia è stato preso in considerazione l’indice dei casi Covid rilevati ogni mille abitanti. In questo modo, si è potuto misurare come l'emergenza sanitaria ha inciso sulle nostre vite e sul sistema sanitario nazionale.

Il nord esce a testa bassa dalla classifica delle città dove si vive meglio, a causa del Coronavirus che si è abbattuto come un fulmine sulle regioni del settentrione. Qui, infatti, il virus si è diffuso più che in altre parti d'Italia. A farne maggiormente le spese è stata la Lombardia: tutte le provincie subiscono un calo, ad eccezione di Sondrio e Mantova.

Percentuali in calo anche per le città che da sempre spiccano per il turismo. Vanno giù Venezia (33esima posizione), Roma (32esima posizione), Firenze (27esima posizione) e Napoli (92esima posizione). Penalizzate anche le località di mare come Puglia e Sardegna, e città come Salerno, Rimini, Siracusa e Ragusa.

(Foto Getty Images)