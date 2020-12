Il Natale brilla di magia nel MonteNapoleone District

Tornano le atmosfere luminose del Natale e le emozioni delle feste. A Milano, le vie del Quadrilatero della moda, come ormai è tradizione, si accendono di luci magiche, per regalare un'atmosfera da sogno ai cittadini.

Dal 1 dicembre al 7 gennaio MonteNapoleone District (l'associazione che riunisce oltre 130 Global Luxury Brand) anima l’undicesima edizione della “Christmas Shopping Experience” e inonda di splendidi addobbi lucenti le vie MonteNapoleone, Sant’Andrea, Verri, Santo Spirito, Gesù, Borgospesso, Bagutta e San Pietro all’Orto.

L'iniziativa è inclusiva e vuole stringere in un caldo abbraccio di luci anche la periferia: MonteNapoleone District ricreerà anche quest’anno un’ambientazione speciale e di condivisione nella zona di Ponte Lambro e piazza Selinunte.

All’imbrunire di venerdì 4 dicembre si accenderà l’albero in Piazzetta Croce Rossa, simbolo di un nuovo Natale all’insegna della tradizione e della sostenibilità. Quest’anno, infatti, testimonial della Christmas Shopping Experience è l'"Albero di Luce”, scultura in corten realizzata dall’artista Roberta Cipriani. L’opera rappresenta il nostro percorso sulla Terra: un processo di trasformazione della vita stessa in cui il fiore, la rosa camuna alla base, si trasforma in tronco per raccogliere la storia dell’umanità e tendere le braccia al cielo in un inno d’amore. Un inno sottolineato dalla presenza di alcune citazioni filosofiche e spirituali incise sul tronco. “L’Albero di Luce” di Piazzetta Croce Rossa si inserisce nell’iniziativa “Natale degli alberi” promossa dal Comune di Milano.

A rendere ancora più unica l'atmosfera natalizia del Quadrilatero è la musica, accuratamente selezionata da Radio Monte Carlo, che ha da sempre accompagnato con le sue raffinate playlist questi magici momenti natalizi, fin dalla prima edizione dell'evento. Si potranno così ascoltare le più belle melodie di Natale, mentre, passeggiando per le vie, se ne ammirano gli addobbi lucenti.

Il Presidente di MonteNapoleone District Guglielmo Miani ha presentato con queste parole la “Christmas Shopping Experience” 2020: «Siamo entusiasti di aver riaperto le nostre boutique e di accogliere i milanesi in una magica atmosfera natalizia. Nonostante le difficoltà di quest’anno per il distretto e i nostri associati, confermiamo la collaborazione con il Comune di Milano e la vicinanza alle zone periferiche, rinnovando anche questo Natale il nostro impegno a rendere Milano sempre più luminosa ed attrattiva con degli allestimenti ad hoc da noi realizzati nella zona di Ponte Lambro e in piazza Selinunte. Sicuramente per tutti si tratterà di un periodo festivo diverso e auspichiamo che, nel rispetto della tradizione e della sicurezza, le vie addobbate, la musica, possano allietare lo shopping natalizio».