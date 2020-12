Melania e i sontuosi addobbi natalizi della discordia

Melania Trump ha mostrato al mondo gli addobbi natalizi del 2020, l'ultima festività della presidenza del marito Donald.

Come si vede dai video pubblicati sulle pagine ufficiali della First Lady, lo sfarzo non è mancato neanche quest'anno.

Il tema per il 2020 era "America the beautiful", omaggio «a questa terra che siamo tutti orgogliosi di chiamare casa». Nella Blue Room svetta così un imponente abete proveniente dalla, West Virginia. Gli addobbi sono stati creati da studenti di tutto il paese, che avevano come compito quello di mettere in rilievo persone, luoghi e cose che rendono belli i loro Stati. Nella Sala Rossa un altro albero rende omaggio ai primi soccorritori e agli operatori sanitari in prima linea contro il virus.

Ma puntuali sono arrivate le polemiche, scatenate dalle urne nere che sono state allineate lungo il Colonnato Est della Casa Bianca, ricolme di fronde degli alberi ufficiali di ciascun Stato degli Usa. La scelta è sembrata funerea e un po' macabra e si è diffuso in rete l'hashtag #MelaniaHatesChristmas (Melania odia il Natale).

Non giova a Melania neanche la diffusione delle sue registrazioni segrete divulgate dalla CNN. Melania si era sfogata con l'(ormai ex) amica e consigliera Stephanie Winston Wolkoff (autrice del libro scandalo "Melania and Me") e aveva rivelato tutto il suo fastidio per doversi occupare delle decorazioni: «Mi sto facendo il c… sulle cose di Natale, a chi frega niente delle cose di Natale e delle decorazioni? Però lo devo fare, giusto?».

C'è da dire, a difesa di Melania, che addobbare la Casa Bianca non è uno scherzo: si tratta di allestire 62 alberi di Natale, 106 ghirlande natalizie, più di 366 metri di ghirlande, più di 3.200 fili di luci e 17.000 archi. Per non parlare del tradizionale Pan di zenzero White House, dal peso di 181 chilogrammi, fatto di pasta, pasta di gomma, cioccolato e glassa reale.

Ma per fortuna, l'incubo di Melania è quasi finito: si tratta del suo ultimo Natale alla Casa Bianca. Con buona pace del marito Donald, un'altra First Lady avrà lo spinoso incarico di addobbare la residenza presidenziale nel Natale 2021.

