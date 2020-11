2020 : fuga dalle città. Ecco le 10 province più amate

Pandemia e smart working hanno cambiato le nostre vite, ma anche il volto alle città. Metropoli che si svuotano e zone di campagna che si ripopolano. Sono i nuovi equilibri imposti dal Covid, che spingono ad abbracciare uno stile di vita sano, lontano dalla frenesia delle grandi città.

Non sorprende dunque il boom nella compravendita di residenze in campagna: la richiesta di questo tipo di abitazioni è cresciuta di circa il 29% in tutta Italia, come riporta l’analisi condotta da Coldwell Banker Italy. Lo studio evidenzia come, soprattutto al Nord e nella provincia di Roma, la gente abbia deciso di trasferirsi altrove. Nel Lazio la Provincia più gettonata è quella di Viterbo, amata per la campagna e i borghi medievali. Qui, in particolare, si è registrata una crescita del 123%. Non sono da meno anche le Langhe, la provincia di Brescia e Brindisi e la Toscana.

Grazie allo smart working sempre più lavoratori possono gestire da remoto le proprie attività. Ecco che la richiesta di ampi spazi, sia interni che esterni, aumenta, per un budget medio che oscilla fra i 350mila e i 400mila euro, con la crescita, di contro, anche di nuove realtà agroalimentari. “Il ricorso sempre più massiccio allo smartworking sta spingendo molte persone a ripensare alle proprie esigenze abitative post lockdown, così le proprietà rurali hanno registrato un’impennata. I piccoli centri potrebbero costituire una valida alternativa per garantirsi un ambiente di elevato standard di vivibilità grazie a spazi ampi e aperti, a prezzi decisamente più contenuti delle grandi città”, afferma Vincenzo De Tommaso, dell’ufficio studi di Idealista.

Ma non solo rustici, c’è spazio anche per il luxury in questa pandemia, per chi può permetterselo ovviamente, come spiega Cassiano Sabatini, brand ambassador di Coldwell Banker Global Luxury: “La caratteristica più apprezzata di questi alloggi riguarda senza dubbio le loro dimensioni. La metratura non deve essere inferiore a 350-500 metri quadri. Ma la richiesta riguarda anche i comfort più classici come per esempio la piscina privata e la spa interna. Un plus è sicuramente la presenza di aziende agricole e vigneti che rendono la vita di campagna ancora più realistica allontanando i cittadini dallo stress. Non può mancare, infine, la rete di collegamenti efficiente per facilitare l’accessibilità alla proprietà, pur garantendo l’isolamento del casale dai grossi centri urbani”.

Ecco quindi la classifica delle 10 località più richieste:

Viterbo + 123% Firenze +89% Brindisi +75% Arezzo +67% Cuneo +55% Grosseto +45% Parma +40% Roma +38% Siena +35% Rimini +20%

