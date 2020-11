Melania Trump: ultimo Natale alla Casa Bianca

Thanksgiving Day: nelle cucine dei non vegetariani ci si affanna intorno al tacchino, menù tradizionale per l'occasione. E intanto fervono alla Casa Bianca i preparativi per il Natale.

Mesto Natale per Donald Trump, che avrebbe voluto trascorrere altri quattro 25 dicembre nella residenza presidenziale. Va meglio a Corn e Cob (ovvero Mais e Pannocchia), i due tacchini scelti quest'anno per essere graziati dal Presidente. Come vuole l'uso, infatti, le due bestiole sono state liberate (e non divorate con contorno di patate al forno) durante una pomposa cerimonia ufficiale. L'usanza fu istituzionalizzata nel 1989 dal Presidente George H.W. Bush, che si ispirò a un uso a cui aveva dato il via nel 1947 il Presidente Harry Truman. Corn e Cob hanno anche trascorso una singolare (per 2 pennuti) notte nell'hotel a cinque stelle Willard Intercontinental, di solito uso a ospitare uomini politici e celebrità. I tacchini non si sono fatti pregare e hanno zampettato ovunque, facendosi ritrarre da fotografi e cameramen sul letto, mentre gonfiavano le piume.

Intanto, Melania Trump ha accolto il colossale albero di Natale da addobbare per le feste nella Blue Room. Proprio lo stesso giorno in cui Donald accettava di passare le consegne al nuovo Presidente Joe Biden.

L'abete, di circa 5 metri e mezzo, è stato portato all'ingresso della Casa Bianca, al 1600 della Pennsylvania Avenue, da due splendidi cavalli e Melania (al braccio di un aitante ufficiale) lo ha accuratamente ispezionato. Adesso la First Lady dovrà decorarlo, per l'ultima volta. Secondo i pettegolezzi contenuti nel libro scandalo "Melania and Me", dell'ex amica e collaboratrice dell'attuale signora Trump, Stephanie Winston Wolkoff, Melania detesterebbe questo incarico. Una registrazione audio riporta in termini assai coloriti quanto alla First Lady interessi decorare l'albero. Ma forse quest'anno Melania potrà distrarsi, durante la lunga e complessa decorazione natalizia della Casa Bianca. Come sussurrano i più maliziosi, a gennaio potrebbe chiedere il divorzio. E dunque, tra una pallina di Natale e un addobbo argentato, ha di che distrarsi...

(Foto Getty Images)