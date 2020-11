Quando la musica fa bene al corpo e alla mente

La musica è uno strumento terapeutico che produce effetti incredibilmente positivi sul nostro corpo e sulla nostra mente. Una forma d'arte capace di esprimere emozioni, ma anche un modo per rilassarsi e per provare piacere.

La musicoterapia è basata proprio su queste connessioni di sensi al fine di stabilire il benessere terapeutico. Gli effetti della musicoterapia sono rivolti al miglioramento della qualità della vita e della salute grazie a un coinvolgimento del piano fisico, emotivo e cognitivo e sono associati alle emozioni che la musica risveglia in noi.

Ne sa qualcosa Roberto Trignani, il direttore della divisione di Neurochirurgia dell’ospedale Torrette di Ancona, che ha applicato le tecniche di musicoterapia durante un delicato intervento chirurgico. Ha infatti operato un bambino di 10 anni per rimuovere un duplice tumore al midollo spinale. Un intervento difficile, reso unico proprio dall'utilizzo della musica, un esperimento mai tentato prima in Italia. Mentre il chirurgo e la sua équipe effettuavano l’operazione, all'interno della sala operatoria Emiliano Toso, un biologo molecolare, suonava il suo pianoforte producendo toni a 432hz.

Il chirurgo, in un'intervista, ha così commentato l'esperimento: "Di recente mi ero avvicinato alla musicoterapia per capire gli effetti che questa poteva avere sui pazienti e quando l’estate scorsa ho assistito a una esibizione del maestro Toso a teatro l’ho raggiunto dietro le quinte alla fine del concerto e gli ho lanciato la proposta. Lui l’ha subito accolta con favore e gli effetti della mescolanza tra scienza medica e olistica sono stati positivi. Oltre alla mia descrizione personale, ci sono i benefici prodotti sul bambino. Innanzitutto il tracciato dell’encefalogramma ha mostrato percorsi differenti, con e senza musica. Durante il percorso in sala, inoltre, sono stati effettuati dei prelievi di sangue per verificare l’effetto delle variazioni biochimiche sull’organismo del piccolo paziente e presto ne vedremo i risultati."

Il post intervento è andato bene e molto presto il piccolo si riprenderà del tutto.