Melania, Donald e il divorzio che aleggia

Melania e Donald, che succede? In casa Trump c'è agitazione (o forse meglio dire grande freddo). Dopo le elezioni presidenziali, il clima politico infatti è arroventato. Ma in famiglia sembra calato il gelo. In rete (e non solo) si susseguono voci come #Free Melania e qualche gola profonda (come l'ex consigliera della Casa Bianca Omarosa Manigault Newman) sussurra che la ex First Lady stia davvero contando i minuti.

Insomma, inutile girare intorno alla notizia: Donald Trump ha perso la sfida elettorale e ora potrebbe anche perdere la moglie Melania.

Da tempo la coppia pare in crisi sentimentale: dorme in camere separate alla Casa Bianca (e lo faceva già nella lussuosa Trump Tower di New York). E spesso Melania ha mostrato tutta la sua disapprovazione nei confronti del marito, evitando di tenerlo per mano o manifestando insofferenza con le espressioni del viso. E' anche ben nota l'antipatia di Melania per Ivanka Trump, la ruggente figlia che Donald ha avuto dalla precedente moglie Ivana.

Qualche giorno fa poi Melania si è presentata al Veterans Day al cimitero nazionale di Arlington, a braccetto di un giovane militare. A qualche passo da Donald Trump, che invece incedeva solitario.

Già in un'altra occasione Melania aveva posato con un aitante ufficiale, per festeggiare il suo primo anniversario alla Casa Bianca.

I bene informati dicono che Melania sta aspettando gennaio, quando Donald dovrebbe cedere il posto a Biden alla Casa Bianca. Solo dopo chiederà il divorzio. E intanto prepara i dettagli dell'accordo di separazione.

E cosa potrebbe fare Melania, una volta diventata ex signora Trump? Be', vivere a New York (città che preferisce a Washington) con il figlio Barron (non appena questi terminerà l'anno scolastico nella capitale federale) e tenere una vita agiata e splendida. O magari trasferirsi in Florida, nella tenuta trumpiana di Mar-a-Lago.

E c'è perfino chi pensa che Melania potrebbe scrivere le sue memorie, da ex mogli di Donald. Che, dati gli argomenti trattati, potrebbero vendere più di quelle di Michelle Obama, ipotizzano in molti...

(Foto Getty Images)