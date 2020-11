Il talento italiano all'estero: il miglior bar al mondo si trova a Londra ed è gestito da 2 italiani

Il talento italiano è apprezzato in tutto il mondo. Primo fra tutti, il nostro Paese non conosce rivali quando si tratta di mangiare e bere. Ed è proprio in questa ultima categoria che ha trionfato in questi giorni. Lo scorso 5 novembre, in modalità virtuale, si sono svolti i World’s 50 Best Bars 2020, ovvero gli Oscar del mondo del bere miscelato, dove hanno trionfato due italiani. Loro sono Ago Perrone e Giorgio Bargiani, rispettivamente Director of Mixology e Head Mixologist, del famoso Connaught Bar di Londra.

Questo locale si è posizionato primo in classifica grazie alla sua lunga esperienza in un'arte affascinante, come quella della mixologia. Dal 2008, il Connaught è la meta fissa per tutte le persone che amano i cocktail e la loro magica composizione. Il fatto che il bar sia gestito da due italiani è fonte di grande orgoglio per noi, che sosteniamo il made in Italy anche quando si parla di talenti che salpano altri lidi.

In questo anno così particolare, dove i locali hanno subito una battuta d'arresto, il bar di Londra ha saputo trasformare la crisi in un'opportunità. È così che Perrone e Bargiani si sono dati da fare e hanno realizzato una serie di corsi online, si sono aggiornati sulle ultime novità nel settore della mixologia, ma soprattutto si sono dedicati alla creazione del nuovo menu Formae, un menu all'avanguardia che è stato proposto alla fine del lockdown, alla riapertura del locale.

La squadra di lavoro, che si è concentrata per regalare nuove emozioni a tutti i clienti, è made in Italy al 100%... e sta qui la loro forza, che prende il nome di coesione, condivisione e voglia di sperimentare sempre.

Il Connaught Bar è il bar numero 1 al mondo in fatto di cocktail, le sue creazioni sono delle esperienze papillo-gustative fuori dal comune, regalano emozioni. Il cavallo di battagli dei due italiani è senza ombra di dubbio il Connaught Martini. Questo non è un semplice cocktail, perché il viaggio inizia già dalla sua preparazione. Il mixologist arriva al tavolo dei clienti con una elegante carrello, con il quale trasporterà tutto il necessario per creare un Martini eccezionale. Tutto verrà eseguito prendendo in considerazione i gusti dell'ospite, per creare un profilo aromatico unico.

Ecco qui la ricetta:

- 75 ml Connaught Bar Gin oppure vodka

- 15 ml blend di vermouth extra dry italiano, vermouth bianco francese, vermouth bianco tedesco

- 3 gocce di Connaught bitters (a scelta tra: tonka, ginseng e bergamotto, cardamomo, lavanda, semi di coriandolo)

Preparazione: miscelare i distillati su alcuni cubetti di ghiaccio e filtrare in una coppa martini raffreddata, in cui precedentemente è stato messo uno dei bitter. Come decorazione, una scorza di limone di Amalfi o un’oliva di Castelvetrano.

Qui, invece, la foto del team con il premio in mano.

(Foto: Getty Images)