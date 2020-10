Il meraviglioso borgo di Salemi in Sicilia offre case a 1 euro

Le bellezze del nostro Paese sono inenarrabili. Luoghi sperduti, fuori dal tempo e dallo spazio, dove natura, cultura e buon cibo si uniscono in un continuum senza fine. Questo è il caso di Salemi, paesino in provincia di Trapani (Sicilia), che offre case a 1 euro allo scopo di ripopolare le sue stradine e dare nuova linfa vitale a tutta la cittadinanza.

Domenico Venuti, sindaco di Salemi, ha spiegato che dal 1968 il borgo ha assistito a un progressivo spopolamento. Tutto iniziò con il terremoto del Belice: furono moltissime le case distrutte e 4mila persone fuggirono. Nasce così l'iniziativa "Case a un euro", progetto abbracciato da molti paesini sperduti e dimenticati dello stivale.

Le case messe all'asta alla cifra simbolica di un euro sono abitazioni da ristrutturare, si parla di dimore oggi pericolanti e fatiscenti. Chi decide di acquistare deve rispettare alcune regole:

- ristrutturare l'immobile entro 1 anno dall'acquisto per un valore di circa 20-25mila euro;

- pensare alle spese per il notaio, per il catasto e per l'allaccio di luce e gas;

- stipulare una polizza fideiussoria di 5mila euro, che allo scadere di 3 anni sarà rimborsata;

- quando si avranno tutti i permessi, far partire i lavori entro due mesi.

Tornare a vivere questi luoghi magici è un privilegio che dobbiamo permetterci, per aiutare il nostro Paese... mai come in questo momento ne ha bisogno.

(Foto: Getty Images)