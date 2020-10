Nel cielo d’ottobre splende la Luna Blu

Il cielo autunnale d’ottobre ci regalerà ancora degli spettacoli magnifici. Come riporta l’Uai, infatti, in questo mese vedremo due volte la Luna piena, la prima a inizio mese e la seconda il 31 ottobre, nella notte di Halloween. La seconda Luna piena in un mese è un fenomeno che viene chiamato Luna Blu, non per il colore del satellite, bensì perché è un evento raro e in inglese si dice, appunto, “once in a blue moon”, ossia “una volta ogni luna blu”.

Nel cielo poi potremo vedere molto bene Marte perché il 6 ottobre ha raggiunto la minima distanza dalla Terra, pari a 62 milioni di chilometri: il 13 ottobre, invece, il pianeta rosso sarà in opposizione, ossia nella posizione opposta al Sole, rispetto alla Terra e quindi si potrà osservare ancora meglio. Sarà visibile per tutta la notte e per diverse settimane sarà anche molto luminoso, quindi facilmente individuabile nel cielo notturno. Sole, Terra e Marte saranno allineati, dunque al tramonto del Sole, dalla parte opposta, Marte spiccherà a est nel corso della sera, per poi arrivare a sud nelle ore centrali della notte, fino a poco prima dell’alba.

Anche Giove e Saturno saranno visibili nelle prime ore della notte, nella costellazione del Sagittario, e nei giorni 22 e 23 ottobre formeranno un bellissimo terzetto con la Luna; Venere, infine, sarà la protagonista del cielo del mattino, visibile a est appena prima dell’alba.

(Credits: Getty Images)